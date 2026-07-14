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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون تغيير اللون والطعم.. طريقة تخزين الملوخية الخضراء في الفريزر

الملوخية الخضراء
الملوخية الخضراء
ريهام قدري
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 الملوخية الخضراء من الأكلات الأساسية على المائدة المصرية، ومع موسم توافرها تحرص كثير من الأسر على تخزينها للاستفادة منها على مدار العام، مع الحفاظ على لونها الأخضر المميز وطعمها الطازج. ويؤكد خبراء التغذية أن التخزين الصحيح يساعد على الحفاظ على جودة الملوخية وقيمتها الغذائية لأطول فترة ممكنة.

خطوات تخزين الملوخية الخضراء

لضمان نجاح عملية التخزين، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

  • اختيار أوراق ملوخية طازجة وخالية من الاصفرار أو التلف.
  • غسل الأوراق جيدًا عدة مرات للتخلص من الأتربة والشوائب.
  • تركها حتى تجف تمامًا، لأن وجود الماء قد يؤثر في جودتها داخل الفريزر.
  • فرم الملوخية حسب الرغبة باستخدام المفرمة أو الكبة.
  • تقسيمها إلى كميات مناسبة لكل وجبة، ووضعها في أكياس أو علب محكمة الغلق مع تفريغ الهواء قدر الإمكان.
  • حفظها مباشرة في الفريزر.

هل يمكن تخزينها دون فرم؟

يمكن أيضًا حفظ الملوخية بعد تنظيفها وتجفيفها دون فرم، ثم تُوضع في أكياس محكمة الإغلاق داخل الفريزر، ويتم فرمها عند الحاجة قبل الطهي.

نصائح للحفاظ على جودة الملوخية

ينصح بعدم إعادة تجميد الملوخية بعد إذابتها، كما يُفضل تدوين تاريخ التخزين على الأكياس لمعرفة مدة الحفظ، مع تقسيمها إلى حصص صغيرة لتجنب فتح الكمية كاملة في كل مرة.

مدة صلاحية الملوخية في الفريزر

يمكن الاحتفاظ بالملوخية الخضراء في الفريزر لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، مع الحفاظ على جودتها إذا تم تخزينها بالطريقة الصحيحة.

علامات فساد الملوخية المجمدة

إذا تغير لون الملوخية إلى البني الداكن، أو انبعثت منها رائحة غير طبيعية بعد إذابتها، أو ظهرت كميات كبيرة من الثلج داخل العبوة نتيجة دخول الهواء، فمن الأفضل عدم استخدامها.

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