طريقة عمل الملوخية السوري بالليمون

تتميز الملوخية السورية بأنها تحضر بأوراق الملوخية الكاملة وليس المفرومة، وتطهى مع الدجاج والتوابل الشرقية لتمنحها نكهة مميزة.
المكونات
نصف كيلو ملوخية ورق (طازجة أو مجمدة)
دجاجة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع
2 بصلة متوسطة
4 فصوص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت
4 أكواب مرق دجاج
عصير نصف ليمونة
لوز أو صنوبر محمص للتزيين (اختياري)
طريقة التحضير
- اسلقي الدجاج في الماء مع بصلة وورق لورا وحبهان حتى ينضج، ثم احتفظي بالمرق.
- في قدر على النار، سخني السمن أو الزيت وشوحي البصل المفروم حتى يذبل.
- أضيفي الملوخية وقلبيها عدة دقائق.
- اسكبي مرق الدجاج الساخن واتركي الملوخية تغلي لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
- في مقلاة صغيرة، حمري الثوم مع الكزبرة الجافة حتى تفوح رائحتهما.
- أضيفي خليط الثوم والكزبرة إلى الملوخية مع الملح والفلفل والبهارات.
- أضيفي عصير الليمون واتركيها على نار هادئة 5 دقائق.
- قدمي الملوخية في طبق التقديم مع قطع الدجاج، وزينيها باللوز أو الصنوبر المحمص.
نصائح لنجاح الملوخية السورية
- لا تفرطي في طهي أوراق الملوخية حتى لا تفقد قوامها.
- يمكن إضافة القليل من عصير الليمون عند التقديم لمذاق أكثر انتعاشًا.
- تُقدم عادةً مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي والسلطة.
بالهنا والشفا.