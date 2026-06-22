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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الصحة العالمية تحدد الكمية المناسبة للجسم من الخضروات والفاكهة يوميا

الفواكة والخضروات
الفواكة والخضروات
ريهام قدري

أكد المعهد القومي للتغذية، نقلا عن توصيات منظمة الصحة العالمية، أهمية تناول كميات كافية من الخضروات والفاكهة يوميا ضمن نظام غذائي متوازن، لما لذلك من دور كبير في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة

وأوضح المعهد أن منظمة الصحة العالمية تنصح بتناول ما لا يقل عن 5 حصص يوميا من الخضروات والفاكهة، مع إمكانية زيادة الكمية لتحقيق فوائد صحية أكبر. ووفقا لهذه التوصيات، يفضل تناول من 3 إلى 5 حصص من الخضروات يوميا، ومن 2 إلى 4 حصص من الفاكهة يوميا.

وأشار المعهد إلى أن الخضروات والفاكهة تعد من أهم مصادر الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة الجسم ودعم وظائفه المختلفة

 كما تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة، فضلا عن دورها في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

ونصح المعهد القومي للتغذية بتوزيع الحصص اليومية من الخضروات والفاكهة على مدار اليوم بين الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة، بدلا من تناولها دفعة واحدة، موضحا أن هذه الطريقة تساعد على تحسين الاستفادة من العناصر الغذائية وتسهيل الالتزام بالنظام الغذائي الصحي.

كما أكد أهمية التنوع في اختيار أنواع الخضروات والفاكهة، والحرص على تناول ألوان مختلفة منها بشكل يومي، لأن كل نوع يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة التي يحتاجها الجسم.

وشدد المعهد على أن إدراج الخضروات والفاكهة ضمن الوجبات اليومية يعد من أبسط الخطوات التي يمكن اتباعها لتحسين جودة الغذاء وتعزيز الصحة العامة، مشيرا إلى أن العادات الغذائية الصحية تبدأ بخيارات بسيطة يمكن أن تحقق فوائد كبيرة على المدى الطويل.

الخصروات الفاكهة الفواكة فوائد الخضروات المعهد القومي للتغذية

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