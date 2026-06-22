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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيف تحمي نفسك من رطوبة الجسم في الطقس الحار

الطقس الحار
الطقس الحار
ريهام قدري

في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعاني كثير من الأشخاص من زيادة التعرق والشعور بما يعرف برطوبة الجسم، وهو إحساس مزعج قد يؤثر على الراحة اليومية والحيوية. 

ورغم أن التعرق عملية طبيعية يقوم بها الجسم لتنظيم حرارته، إلا أن الإفراط فيه يمكن الحد منه من خلال بعض العادات الصحية البسيطة.

ينصح أولًا بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، لأن الترطيب الجيد يساعد الجسم على تنظيم حرارته بشكل أفضل ويقلل من التعرق المفرط. كما يُفضل تجنّب المشروبات المنبّهة مثل القهوة والشاي الثقيل، لأنها قد تزيد من نشاط الغدد العرقية لدى بعض الأشخاص.

ومن العوامل المهمة أيضًا اختيار الملابس المناسبة، حيث يُفضل ارتداء الأقمشة القطنية أو الخفيفة التي تسمح بمرور الهواء وتمتص العرق، مع تجنّب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية التي تحبس الرطوبة وتزيد الشعور بالحر.

كذلك يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا، إذ يُستحسن تقليل الأطعمة الحارة والدسمة التي ترفع حرارة الجسم الداخلية، مع الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ.

كما يساعد الاستحمام بالماء الفاتر على تهدئة الجسم، واستخدام مضادات التعرق بدلًا من مزيلات الرائحة فقط، لأنها تعمل على تقليل إفراز العرق وليس مجرد إخفائه.

وفي بعض الحالات، إذا كان التعرق زائدًا بشكل غير طبيعي حتى في الأجواء المعتدلة، فقد يكون من الضروري استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود أسباب صحية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو غيرها.

وبشكل عام، فإن اتباع نمط حياة صحي ومتوازن كفيل بتقليل الشعور برطوبة الجسم في الطقس الحار وتحسين مستوى الراحة اليومية.

المصدر healthy

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