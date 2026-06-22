طرق الحفاظ على بشرتك من الاسمرار في المصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال المصيف، يعاني الكثير من اسمرار البشرة وظهور التصبغات، وهو ما يمكن تقليله باتباع مجموعة من الخطوات الوقائية البسيطة.

ويؤكد خبراء الجلدية أن أشعة الشمس فوق البنفسجية تعد السبب الرئيسي لاسمرار الجلد، لذلك فإن الوقاية اليومية أهم من العلاج بعد حدوث الضرر.

طرق الحفاظ علي البشرة من الاسمرار

استخدام واقي الشمس بشكل صحيح

يُعد واقي الشمس الخط الدفاعي الأول ضد الاسمرار، وينصح باستخدامه بعيار حماية لا يقل عن 30 SPF، مع إعادة وضعه كل ساعتين خاصة أثناء السباحة أو التعرق.

تجنب التعرض المباشر في أوقات الذروة

أفضل وقت للتعرض للشمس يكون قبل الساعة 10 صباحًا وبعد 4 عصرًا، بينما يُفضل تجنب الفترة من 11 صباحًا حتى 3 عصرًا لأنها الأكثر شدة.

ارتداء ملابس واقية

الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، إلى جانب القبعات والنظارات الشمسية، تساعد في تقليل وصول الأشعة المباشرة للبشرة.

ترطيب البشرة باستمرار

الحفاظ على ترطيب الجلد باستخدام كريمات مرطبة أو جل الألوفيرا يساعد على تهدئة البشرة وتقليل تأثير الشمس عليها.

التغذية تلعب دورًا مهمًا

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات يساعد في حماية الجلد من التلف الناتج عن الشمس.

العناية بعد التعرض للشمس

يفضل الاستحمام بماء فاتر بعد العودة من البحر أو حمام السباحة، مع استخدام مرطبات مهدئة لتقليل الالتهاب والجفاف.





الوقاية من اسمرار البشرة في المصيف تعتمد على الحماية اليومية المستمرة وليس على العلاج بعد حدوث الضرر، ومع الالتزام بهذه الخطوات يمكن الاستمتاع بالصيف دون آثار سلبية على الجلد.