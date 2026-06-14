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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر حمامات السباحة.. أمراض جلدية شائعة تنتقل بسهولة في الصيف

حمام السباحة
حمام السباحة
ريهام قدري

يعاني الكثير من أمراض جلدية خلال الصيف وقد حذر الدكتور جلال البنداري  استشاري الأمراض الجلدية من بعض الأمراض التي قد تنتقل في الصيف وخصوصا بسبب المصايف وحمامات السباحة.

وأكد البنداري أن هناك الكثير من الأمراض الجلدية التي تنتقل بسهولة في حمامات السباحة العامة، خاصة في حال عدم الالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم الجيد، مؤكدًا أن المياه الدافئة والرطوبة تمثل بيئة مناسبة لنمو ونقل العديد من الميكروبات.

وأوضح أن من أبرز المشكلات الشائعة هي الفطريات الجلدية، والتي تظهر غالبًا بين أصابع القدم وتعرف باسم “قدم الرياضي”، حيث تسبب حكة شديدة وتقشر الجلد، وقد تنتقل بسهولة عبر الأرضيات المبللة أو استخدام أدوات غير نظيفة.

وأضاف أن من بين الأمراض أيضًا الثآليل الجلدية الناتجة عن عدوى فيروسية، والتي يمكن أن تنتقل من خلال ملامسة الأسطح الملوثة داخل حمامات السباحة أو غرف تغيير الملابس.

وأشار إلى احتمالية الإصابة بـ التهابات الجلد البكتيرية، خاصة عند وجود جروح أو خدوش بسيطة في الجلد، حيث تسمح هذه التهابات بدخول البكتيريا بسهولة إلى الجسم في بيئة رطبة.

كما نبه إلى أن بعض الحالات قد تعاني من التهابات العين أو الأذن الخارجية نتيجة التعرض لمياه غير نظيفة أو تحتوي على نسب منخفضة من الكلور، وهو ما يزيد من فرص نمو البكتيريا.

وأكد استشاري الجلدية أن الوقاية تتمثل في ارتداء الشبشب داخل حمام السباحة، وتجنب المشي حافي القدمين، والاستحمام مباشرة بعد الخروج، وعدم استخدام أدوات شخصية مشتركة مع الآخرين.

واختتم بالتأكيد على أن حمامات السباحة آمنة بشكل عام إذا تم الالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم، لكن الإهمال قد يحولها إلى مصدر لنقل العدوى الجلدية بشكل سريع بين المستخدمين.

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