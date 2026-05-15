متعبة جدا.. كل ما تريد معرفته عن حساسية الأرتكاريا

الأرتكاريا من أكثر المشكلات الجلدية الشائعة التي تصيب الكبار والأطفال، وتظهر على هيئة طفح جلدي أو بقع حمراء بارزة تسبب الحكة والانزعاج، وقد تختفي خلال ساعات أو تستمر لفترات أطول حسب الحالة.

ما هي الأرتكاريا؟

الأرتكاريا هي تفاعل جلدي يحدث نتيجة إفراز الجسم لمادة الهيستامين، ما يؤدي إلى تورم الطبقات السطحية من الجلد وظهور احمرار وحكة متفاوتة الشدة.

أعراض الأرتكاريا

ظهور بقع أو انتفاخات حمراء على الجلد

حكة شديدة أحياناً

الشعور بحرقة أو سخونة في الجلد

اختفاء الطفح وظهوره مرة أخرى في أماكن مختلفة

في بعض الحالات قد يصاحبها تورم في الشفاه أو الجفون



أنواع الأرتكاريا

الأرتكاريا الحادة

تستمر لفترة قصيرة قد تمتد لأيام أو أسابيع، وغالباً تكون نتيجة حساسية من طعام أو دواء أو عدوى.

الأرتكاريا المزمنة

تستمر لأكثر من 6 أسابيع، وقد ترتبط بمشكلات مناعية أو أسباب غير واضحة.

أسباب الإصابة بالأرتكاريا

هناك العديد من العوامل التي قد تسبب الإصابة، منها:

بعض الأطعمة مثل المأكولات البحرية والمكسرات

أدوية معينة مثل المضادات الحيوية

التوتر والضغط النفسي

التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة

لدغات الحشرات

بعض أنواع العدوى الفيروسية أو البكتيرية



متى تصبح الأرتكاريا خطيرة؟

يجب التوجه للطبيب فوراً إذا صاحب الأرتكاريا:

صعوبة في التنفس

تورم شديد في الوجه أو اللسان

دوخة أو فقدان الوعي

لأن هذه الأعراض قد تشير إلى تفاعل تحسسي خطير.



طرق العلاج

يعتمد العلاج على معرفة السبب وتجنبه، وتشمل الطرق الشائعة:

استخدام مضادات الهيستامين

تجنب الأطعمة أو المواد المسببة للحساسية

ارتداء ملابس قطنية مريحة

تقليل التوتر والضغط النفسي

شرب كميات كافية من الماء



وفي بعض الحالات المزمنة قد يحتاج المريض إلى متابعة مع طبيب حساسية أو جلدية لتحديد العلاج المناسب.

نصائح للتخفيف من الأعراض

تجنب حك الجلد قدر الإمكان

استخدام كمادات باردة

الابتعاد عن العطور القوية والمواد المهيجة

الحفاظ على تهوية الجسم خاصة في الصيف



