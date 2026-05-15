غضب جماهيري بعد مباراة الاتحاد والسويحلي يشعل طرابلس.. قتـ.يل وحرائق في محيط رئاسة الوزراء

اندلعت أعمال عنف واسعة في العاصمة الليبية طرابلس بعد مباراة كرة قدم جمعت فريقي الاتحاد والسويحلي ضمن التصفيات، بعدما تحولت أجواء اللقاء إلى حالة من الغضب الجماهيري بسبب اعتراضات على قرارات تحكيمية.



وبحسب ما أوردته تقارير محلية، تصاعد التوتر داخل الملعب وخارجه، ما أدى إلى اشتباكات بين جماهير الاتحاد وقوات الأمن التي تدخلت لاحتواء الموقف، وسط اتهامات باستخدام القوة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي.



ومع امتداد الاضطرابات إلى شوارع طرابلس، شهدت المنطقة المحيطة بمقر رئاسة الوزراء اقتحامات وأعمال حرق طالت أجزاء من المبنى وعددا من المركبات، إضافة إلى سيارات تابعة لنقل البث المباشر. كما أفادت مصادر أمنية بسقوط قتيل وإصابة عدد من المتظاهرين وعناصر الأمن خلال المواجهات.



وأكدت بيانات رسمية وقوع خسائر في صفوف قوات الأمن، بينها إصابات ومقتل أحد أفرادها، إلى جانب إحراق آليات عسكرية، فيما دخلت العاصمة في حالة استنفار أمني واسع مع استمرار التوتر في عدة مناطق.



الأحداث، التي بدأت من ملعب كرة قدم، سرعان ما تحولت إلى اضطرابات أمنية كبيرة امتدت إلى قلب العاصمة، وسط مخاوف من تصاعد الوضع خلال الساعات المقبلة.