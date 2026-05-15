تركي آل الشيخ يشيد بفيلم صقر وكناريا

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيلم «صقر وكناريا»، لمحمد إمام

وكتب تركي آل الشيخ عبر «فيسبوك»: أتوقع أن يكون الفيلم من أنجح أفلام الكوميديا فى آخر 15 سنة.



ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب محمد إمام وشيكو، كل من يسرا اللوزي ويارا السكري وخالد الصاوي وانتصار، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث صقر وكناريا في أجواء تجمع بين الإثارة والكوميديا، حيث يسعى “صقر” للابتعاد عن عالم الجريمة والبحث عن حياة مستقرة، قبل أن تجمعه الصدفة بشخصية “بلال” المهووسة بعالم المغامرات، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف التي تقلب حياتهما بشكل مفاجئ.

وأثار الفيلم حالة من الترقب بين الجمهور منذ الإعلان عنه، خاصة بسبب التعاون الأول الذي يجمع بين محمد إمام وشيكو، وسط انتظار للكشف عن موعد طرحه الرسمي خلال موسم الصيف المقبل