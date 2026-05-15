بسبب مشاكله في غرفة الملابس.. مبابي يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

كشف رجل الأعمال فرج عامر عن حقيقة رحيل مبابي عن ريال مدريد بسبب أزمته في غرفة الملابس مع زملاءه

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مبابي هداف ريال مدريد علي وشك ترك النادي العريق بعد مشاكلة في غرفة الملابس مع زملاءة نجوم ريال مدريد ، وستكون وجهته هذة المرة الي ارسنال البطل المنتظر للبريمير ليج هذا الموسم ".



استمر غياب الفرنسي كيليان إمبابي عن تمارين ريال مدريد الإسباني قبل يومين من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

من المستبعد أن يكون إمبابي جاهزاً لخوض اللقاء المنتظر الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضد فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بسبب مشكلة في ركبته عانى منها منذ ديسمبر.



ويعاني حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة القارية الأم (15) من كثرة الإصابات في صفوفه، إذ يفتقد أيضا أمام سيتي كلا من الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيليين إيدر ميليتاو ورودريغو والنمسوي دافيد ألابا وداني سيبايوس.

لكن غياب إمبابي قد يشكل الضربة الأكبر لفريق المدرب ألفارو أربيلوا، في ظل عدم وضع سقف زمني لعودته إلى الفريق، بينما تحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن إمكانية مشاركته في لقاء الإياب الأسبوع المقبل.