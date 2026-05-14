جمارك السلوم تحبط تهريب أدوية بـ19.612 مليون جنيه متجهة إلي ليبيا

أحبطت جمارك السلوم برئاسة أحمد الدقيقي، محاولة تهريب كميات من الأدوية بالمخالفة لقوانين الصيدلة والاستيراد والتصدير والجمارك المصرية ولوائحهم التنفيذية؛ كانت مهرب إلي ليبيا.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن تهريب الأدوية البشرية المستوردة بجسم سيارة نقل متجهة إلى الأراضي الليبية.

بلغت جملة الرسوم الجمركية المقررة على المضبوطات بقيمة 19.612 مليون جنيه.

تم تشكيل لجنة جمركية من “هشام رمضان ثابت، السيد خلف، إسلام الشناوي،طارق حلمي،عيد زهران ”، لتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار السلطات المختصة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ تعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وحنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .