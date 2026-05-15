حسام حسن: لم أنشغل بتفاصيل التعاقد.. ووصلنا لهذا المكان بفضل ربنا ورؤية الرئيس

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن شخصيته لم تتغير سواء داخل الملعب أو خارجه، موضحًا أن ردود أفعاله كانت تُفسر في أوقات سابقة بصورة سلبية، رغم أنها نابعة من الحماس والرغبة في النجاح.

وقال حسام حسن خلال ظهوره في برنامج “ملعب أون”، إن المرحلة الحالية تختلف كثيرًا عن الماضي، خاصة مع توليه مسؤولية قيادة منتخب مصر، مشددًا على أن الجهاز الفني بالكامل يعمل على تقديم صورة تليق بالكرة المصرية سواء من الناحية السلوكية أو الفنية.

وأضاف المدير الفني للفراعنة أن منتخب مصر يمتلك تاريخًا كبيرًا على مستوى القارة الأفريقية، باعتباره الأكثر تتويجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب النجاحات الكبيرة التي حققتها الأندية المصرية قارياً، وهو ما يفرض على الجميع مسؤولية الحفاظ على هذه المكانة.

وأشار حسام حسن إلى أن وصوله لتدريب منتخب مصر لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد سنوات طويلة من العمل والاجتهاد، مؤكدًا أن دعم الجماهير وثقة المسؤولين كانا من أهم أسباب نجاحه في الوصول لهذا المنصب، بالإضافة إلى رؤية القيادة السياسية التي دعمت فكرة منح الفرصة للمدرب الوطني.

وتحدث مدرب المنتخب عن طبيعة عمله داخل الجهاز الفني، موضحًا أنه لم يكن منشغلاً بتفاصيل تعاقده مع اتحاد الكرة، بقدر تركيزه على إسعاد الجماهير المصرية ورفع اسم المنتخب في المحافل الدولية.

وكشف حسام حسن أن الجهاز الفني ركز خلال الفترة الماضية على رفع الجوانب النفسية والبدنية للاعبين، من أجل الوصول إلى مستوى المنتخبات الكبرى، مؤكدًا أن حالة الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني ساعدت على تحسين الأداء بشكل واضح.

وأوضح أن عدداً من اللاعبين تعرضوا لضغوط وصعوبات مختلفة، مثل محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة، إضافة إلى إمام عاشور الذي عاد بعد أزمة صحية، فضلاً عن معاناة أحمد سيد زيزو من عدم الاستقرار، وكذلك ظروف احتراف محمد صلاح وعمر مرموش وموقف مصطفى محمد مع ناديه.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أنه أصبح يمتلك تصورًا شبه كامل لتشكيل منتخب مصر في كأس العالم، بما في ذلك مركز حراسة المرمى، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني أصبح قريبًا داخل صفوف الفراعنة