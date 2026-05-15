نتنياهو: أزلنا الخطر النووي الإيراني وأعدنا جميع المختطفين

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة خلال تجمع حاشد في مركز الحاخامات «ميركاز هراف» بالقدس، بمناسبة «يوم القدس»، بحضور كبار حاخامات إسرائيل.



وكرر نتنياهو، كما فعل في خطابه السابق بتل الذخيرة، مزاعمه بشأن إعادة جميع المختطفين، دون التطرق إلى مقتل بعضهم أو وفاتهم خلال الاحتجاز في قطاع غزة.



وقال نتنياهو: «خلال العامين الماضيين، اكتشفنا قوة هائلة في شعبنا، نهضنا كالأسد، وزأرنا كالأسد، وحطمنا حاجز الخوف».



كما جدد مزاعمه بشأن إيران، قائلاً إن «الخطر الوجودي المتمثل في امتلاك قنبلة نووية وصواريخ باليستية قد زال عنا»، مضيفًا: «لو لم نتحرك ضد إيران، لكانت تمتلك قنبلة ذرية اليوم».