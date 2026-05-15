ثنائي بيراميدز يقترب من قائمة منتخب مصر للمونديال

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تطورات جديدة تخص القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الثنائي ناصر ماهر وكريم حافظ أصبحا ضمن الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال الفترة الحالية.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته ببرنامج “ستاد المحور”، أن الجهاز الفني يتابع بصورة دقيقة ومستمرة مستوى جميع اللاعبين المحليين والمحترفين، وفي مقدمتهم ثنائي بيراميدز، في ظل الأداء المميز الذي يقدمانه مؤخرًا مع فريقهما على المستويين المحلي والقاري.

حسام حسن يراقب مستوى اللاعبين

وأشار الغندور إلى أن تواجد ناصر ماهر وكريم حافظ في القائمة النهائية لمنتخب مصر لا يزال مرتبطًا بالمنافسة القوية داخل كل مركز، موضحًا أن حسام حسن يدرس كافة الخيارات المتاحة قبل الاستقرار النهائي على الأسماء التي ستشارك في البطولة العالمية.

وأضاف أن المدير الفني للمنتخب يعقد جلسات شبه يومية مع جهازه المعاون من أجل مناقشة جميع التفاصيل الفنية الخاصة بالقائمة النهائية، مع تقييم مستمر لمستويات اللاعبين خلال المباريات والتدريبات الأخيرة.

ودية روسيا تحسم القرار النهائي

وأكد الغندور أن معسكر منتخب مصر خلال شهر مايو المقبل سيكون محطة حاسمة أمام العديد من اللاعبين الراغبين في التواجد بقائمة كأس العالم، خاصة أن المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب روسيا يوم 28 مايو ستلعب دورًا مهمًا في تحديد الأسماء النهائية.

وشدد على أن الجهاز الفني يعتبر المباراة فرصة أخيرة لتقييم العناصر المرشحة قبل إعلان القائمة الرسمية التي ستتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم 2026، وسط حالة من التركيز الشديد داخل المنتخب من أجل الظهور بصورة قوية في البطولة المنتظرة