4 ملايين يورو.. الأهلي يرصد أربعة مدربين أجانب لخلافة توروب

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن إدارة النادي الأهلي رصدت أربع أسماء مدربين أجانب لخلافة المدير الفني الدنماركي ييس توروب.



وكشف الكومي عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، عن الأسماء المرشحة للجلوس على مقعد المدير الفني للأهلي وهم:

-البرتغالي كارلوس أوجستو مدرب سيلتا فيجو الإسباني السابق راتبه الأخير 3 مليون يورو سنويا .

- البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب سيلتافيجو الاسباني وسبورتنج براجا وفيتوريا سيتوبالا البرتغالي والوحدة الاماراتي راتبه الأخير 3 و نصف مليون يورو سنويا .

-الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني السابق لمنتخب أستراليا وإيندهوفن الهولندي، وفولفسبورج الألماني راتبه الأخير 4 مليون يورو سنويا.

-البرتغالي برونو لاج مدرب بنفيكا السابق راتبه الأخير 3 ونصف مليون يورو سنويا .

وأكد الكومي، إنه تم استبعاد اسم جوزيه جوميز المدير الفني للتعاون السعودي الحالي والزمالك السابق.