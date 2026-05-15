يوسف إبراهيم يتأهل إلى نصف نهائي سي آي بي العالمية للإسكواش

تغلب لاعب نادي وادى دجلة يوسف إبراهيم والمصنف السابع عالميًا على بول كول المصنف الثاني عالميًا، إلى نصف نهائي بطولة سي آي بي PSA العالمية- 2026 / 2025 للإسكواش بنتيجة 3-1، بواقع أشواط 3-11 ، 11-5, 11-2 , 11-8 في مباراة استغرقت 65 دقيقة.



بهذا الفوز، يقترب يوسف إبراهيم من تحقيق لقب البطولة، حيث من المفترض أن يخوض المباراة نصف النهائية أمام كريم عبد الجواد، المصنف الرابع عالميًا، أو يوسف سليمان، المصنف الثاني عشر عالميًا، يوم 15، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.



جدير بالذكر أن بطولة سي آي بي PSA العالمية- 2026 2025تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في الجيزة، مصر ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 1,403,000دولار أمريكي، بواقع

701,500دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.