الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مع تقلب الجو.. اعرف طرق علاج تورم العين

تورم العين
اسماء محمد

تورم العين من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص خاصة خلال فترة التقلبات الجوية.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك يعتمد علاج تورم العين على السبب فإذا كنت تعاني من الحساسية، فقد تتمكن من تجنب مسبباتها أو المواد المسببة لها يمكنك استخدام الأدوية لتخفيف الأعراض.

إذا تعرضت لإصابة في عينك، يمكنك تقديم الإسعافات الأولية و قد يصف لك الطبيب مسكنات للألم أو قطرات للعين لدى منظمة سانت جون المزيد من المعلومات حول ما يجب فعله في حالة إصابة العين .

قد تحتاج إلى مضادات حيوية إذا كانت البكتيريا هي سبب التهاب العين.

العناية الذاتية في المنزل

لا تفرك عينيك إذا كنت تعاني من إصابة أو دخل جسم غريب في عينك .

 حاول غسلها برفق بالماء النظيف.

 يمكنك استخدام محلول ملحي أو غسول للعين إذا كان متوفرًا لديك.

جرب هذه الخطوات لغسل شيء ما من عينك:

اغسل يديك.

أمل رأسك للخلف وافتح عينيك.

اسكب برفق كمية قليلة من الماء النظيف أو المحلول الملحي أو غسول العين في العين.

يمكنك القيام بذلك في الحمام أو فوق وعاء أو حوض باستخدام إبريق صغير أو كوب.

أمل رأسك مع توجيه العين المصابة للأسفل بحيث يخرج السائل من الجانب.

ارمش برفق، لكن لا تفرك عينيك.

يمكنكِ عمل كمادة دافئة لعلاج دمل الجفن أو الكيس الدهني عن طريق نقع منشفة قماشية نظيفة في ماء ساخن ، و اضغطي بها برفق على جفنك المغلق. كرري ذلك لمدة 10 إلى 15 دقيقة، 4 مرات في اليوم.

إذا كنتِ معتادة على ارتداء العدسات اللاصقة أو مكياج العيون أو وصلات الرموش، فتوقفي عن ارتدائها حتى تتحسن عينك المتورمة.

أدوية لعلاج تورم العين

إذا كان سبب تورم عينك هو الحساسية، فسينصحك طبيبك أو الصيدلي بتناول مضادات الهيستامين أو استخدام بخاخ أنفي ويمكنك الحصول على أقراص أو قطرات مضادة للهيستامين من أقرب صيدلية إليك.

إذا كانت العدوى هي سبب تورم عينك، فسوف يقترح عليك طبيبك أو الصيدلي استخدام قطرات العين المضادة للبكتيريا.

إذا لم تُجدِ القطرات والمراهم العينية نفعاً، فقد يصف لك الطبيب دواءً مضاداً حيوياً أما إذا كنت تعاني من عدوى فيروسية، فتتوفر أدوية أو قطرات مضادة للفيروسات.

إذا كانت عينك المتورمة مؤلمة، يمكنك تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين و اتبع دائمًا التعليمات الموجودة على العبوة.

خيارات علاجية أخرى

استشر طبيبك أو الصيدلي بشأن غسولات العين والكمادات الدافئة.

