سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 مايو 2026 في البنوك.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك العاملة في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 مايو 2026، وفق آخر تحديثات معلنة أمس الخميس، وسط متابعة مستمرة من المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، سواء لأداء العمرة أو للعمل، إلى جانب اهتمام قطاع واسع من المتعاملين بأسعار العملات العربية داخل البنوك المصرية.

ويواصل الريال السعودي جذب اهتمام كبير داخل السوق المصرفية المصرية، خاصة مع ارتباطه بحركة السفر وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة معدلات الطلب الموسمي خلال فترات الحج والعمرة، وهو ما يجعل العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولًا داخل البنوك المحلية.

واقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري نحو 14.04 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك مصر نحو 14.04 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع، ليستمر الاستقرار في أسعار العملة السعودية داخل أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المصرية.

وسجل السعر نفسه داخل بنك فيصل الإسلامي عند مستوى 14.04 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في البنوك الخاصة

شهدت البنوك الخاصة والأجنبية مستويات متقاربة في أسعار الريال السعودي، حيث سجل داخل البنك التجاري الدولي نحو 14.06 جنيه للشراء، و14.10 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي داخل HSBC نحو 14.09 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي نحو 14.01 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع.

أما داخل بنك البركة فقد بلغ سعر الريال السعودي نحو 14.04 جنيه للشراء، و14.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال داخل بنك SAIB نحو 13.86 جنيه للشراء، و14.10 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول إلى 14.00 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم

سجل كل من البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للريال السعودي خلال التحديثات الأخيرة، حيث بلغ 14.11 جنيه للشراء، و14.13 جنيه للبيع.

فيما سجل بنك قناة السويس سعر بيع وصل إلى 14.14 جنيه، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة داخل البنوك المصرية اليوم.

أما المصرف المتحد فسجل سعر الريال السعودي نحو 13.63 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع.

استقرار الريال السعودي في البنوك المصرية

تعكس الأسعار المعلنة حالة من الاستقرار النسبي في سعر الريال السعودي داخل القطاع المصرفي المصري، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر وفقًا لحجم الطلب وآليات العرض والطلب داخل كل مؤسسة مصرفية.

ويتابع المواطنون أسعار الريال السعودي بصورة مستمرة، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء العملة السعودية من جانب المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، سواء لأغراض العمل أو أداء مناسك العمرة والحج.

كما تؤثر التحويلات المالية للمصريين العاملين في السعودية بصورة مباشرة على حجم المعروض من الريال السعودي داخل السوق المحلية، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار نسبي في أسعار التداول داخل البنوك.

العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي

تشير حركة السوق المصرفية إلى أن سعر الريال السعودي يتأثر بعدة عوامل مهمة، يأتي في مقدمتها زيادة الطلب الموسمي خلال مواسم الحج والعمرة، بالإضافة إلى ارتباطه بحركة الدولار الأمريكي عالميًا، باعتبار الريال السعودي من العملات المرتبطة بالدولار.

كما تلعب تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا مهمًا في دعم المعروض من العملة السعودية داخل البنوك المصرية، إلى جانب تأثير السياسات النقدية وتحركات أسعار العملات الأجنبية داخل الأسواق العالمية.

ويواصل سعر الريال السعودي تصدر معدلات البحث داخل محركات البحث المختلفة، بالتزامن مع اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات العربية والأجنبية لحظة بلحظة داخل البنوك المصرية.