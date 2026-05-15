قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية
حكم الطواف على الكرسي المتحرك.. الإفتاء تفند أراء المذاهب الأربعة
باحث: إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مقايضة وضغط في مواجهة أمريكا
بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
ترامب: أفضل الحصول على يورانيوم إيران بدلا من دفنه
مزيد من التراجع.. أسعار الذهب الآن في مصر
استشاري الكبد: لا أساس علمي لحقنة القهوة الشرجية
ترامب: لن أكون صبورا جدا مع إيران بعد الآن
غضب جماهيري بعد مباراة الاتحاد والسويحلي يشعل طرابلس.. قتـ.يل وحرائق في محيط رئاسة الوزراء
أفضل الأعمال في العشر الأول من ذي الحجة.. أمين الفتوى ينصح باغتنامها
انخفاضات متتالية.. مفاجأة في سعر الدواجن البيضاء الآن في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار البلد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعوا أن يكون نهارا طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية نشاط رياح على أغلب الأنحاء

وتوقع الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

وعن حالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح: غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 18

العاصمة الادارية 33 17

6 أكتوبر 34 18

بنها 33 17

دمنهور 32 17

وادى النطرون 34 17

كفر الشيخ 32 18

بلطيم 32 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 33 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 32 17

دمياط 26 19

بورسعيد 25 19

الاسماعيلية 34 20

السويس 33 20

العريش 25 18

رفح 26 18

رأس سدر 32 19

نخل 33 14

كاترين 30 13

الطور 31 21

طابا 30 17

شرم الشيخ 36 22

الغردقة 37 23

الاسكندرية 25 17

العلمين 25 18

مطروح 27 15

السلوم 26 17

سيوة 33 20

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 38 25

الشلاتين 39 26

حلايب 37 27

أبو رماد 37 26

مرسى حميرة 37 25

أبرق 38 25

جبل علبة 38 26

رأس حدربة 35 26

الفيوم 34 22

بني سويف 35 22

المنيا 37 21

أسيوط 36 20

سوهاج 42 23

قنا 44 24

الأقصر 43 25

أسوان 44 26

الوادى الجديد 43 24

أبوسمبل 42 25

الأرصاد درجات الحرارة نشاط رياح حالة البحر الأحمر مضطربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

مشغولات ذهبية

بعد خسائر لليوم الثالث.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

بطاقة التموين

الآن أونلاين.. خطوات إضافة الزوجة أو الأبناء على بطاقات التموين

محمد غنيم

أول رد من محمد غنيم بعد إيقافه عن التمثيل بسبب النساء والكلاب

ترشيحاتنا

محكمة

بعد غد .. محاكمة 6 متهمين بـ"خلية بولاق أبو العلا"

جانب من الحريق

ارتفاع عدد مصابي حريق مصنعي بويات وكرتون بالعاشر من رمضان إلى 21 شخصا

المتهمين

ضبط مالك ورشة وعامل بعد التعدي على شاب بالغربية

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد