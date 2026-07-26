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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محافظ بورسعيد يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

محافظ بورسعيد يستقبل مفتي الجمهورية
محافظ بورسعيد يستقبل مفتي الجمهورية
أحمد سعيد

استقبل إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة بورسعيد ودار الإفتاء المصرية، في إطار دعم الجهود الدعوية والتوعوية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وخدمة أبناء المحافظة.

مفتي الجمهورية: الإفتاء تضطلع بدور أصيل في بيان الأحكام الشرعية ونشر المنهج الوسطي

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء تضطلع بدورٍ أصيل في بيان الأحكام الشرعية، ونشر المنهج الوسطي، وترسيخ الوعي الديني الرشيد، إلى جانب الإسهام في معالجة القضايا المجتمعية والفكرية من خلال الإفتاء المنضبط، والبرامج التوعوية، والتأهيل العلمي، والشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة في دعم جهود بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والاستقرار.

وأوضح فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية تعمل وفق رؤيةٍ متكاملة تستهدف تعزيز حضورها العلمي والدعوي، وتطوير خدماتها الإفتائية والتوعوية، والتوسع في برامجها الفكرية والمجتمعية؛ بما يُيسِّر وصول المواطنين إلى الخدمات الإفتائية والعلمية، ويُسهم في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ الوعي الديني الرشيد، وتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

كما شهد اللقاء التباحث بشأن إنشاء فرعٍ لدار الإفتاء المصرية بمحافظة بورسعيد، بما يسهم في تعزيز الخدمات الإفتائية والدعوية والعلمية بالمحافظة، ويُيسِّر تقديم الفتاوى الشرعية، وبرامج الإرشاد الأسري، والدورات التدريبية والتأهيلية، والأنشطة الفكرية والتوعوية، بما يدعم جهود نشر الفكر الوسطي، ويعزز الوعي المجتمعي، ويرسخ قيم الاعتدال والاستقرار.

من جانبه، أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عن بالغ تقديره لفضيلة مفتي الجمهورية، وللدور العلمي والوطني الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين، وتعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا حرص المحافظة على توسيع آفاق التعاون مع دار الإفتاء بما يخدم أبناء بورسعيد ويعزز جهود التنمية وبناء الإنسان.

محافظ بورسعيد يستقبل مفتي الجمهورية إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد مفتي الجمهورية محافظ بورسعيد يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل تعزيز التعاون

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