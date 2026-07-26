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رئيس التحرير
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رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026.. رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الحصول عليها

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية
أحمد سعيد

تتصدر نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 اهتمام آلاف أولياء الأمور والطلاب بالتزامن اعتماد نتيجة الثانوية اليوم رسميًا من مشيخة الأزهر الشريف، لذا يبحث الجميع عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 برقم الجلوس، وخطوات الاستعلام الصحيحة، إلى جانب نسب النجاح وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وفي السطور التالية نعرض كل ما يتعلق بنتيجة الثانوية الأزهرية ورابط الاستعلام.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 برقم الجلوس

ويمكن لرغبي الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026 الحصول عليها وذلك بالدخول على هذا الرابط اضغط هنا.

وبعد الدخول إلى الرابط السابق تظهر لك نافذة تطلب منك إدخال الاسم ورقم الجلوس ومن ثم سيتم إظهار نتيجة الطالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

  1. الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026
  2. إدخال رقم الجلوس
  3. عرض درجات المواد والمجموع الكلي
  4. طباعة النتيجة

كلمة الشيخ أيمن عبد الغني في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

في البداية، تقدم الشيخ أيمن عبد الغني، بجزيل الشكر والامتنان لرجال الأجهزة الأمنية، الذين أحسنوا التأمين، وأتقنوا المتابعة، وسهروا على أمن لجان الامتحانات، وخطوط نقل الأسئلة، ومقار الكنترولات، فاستحقوا كل الشكر والثناء.

وثمن الشيخ عبدالغني جهود أصحاب الفضيلة رؤساء المناطق الأزهرية، ومديري الإدارات، ورؤساء اللجان والمراقبين والمراقبات، والإداريين، والعاملين بالمطبعة السرية، الذين أدوا رسالتهم في صمت وإخلاص، وكانوا جنودًا لا يبحثون عن الأضواء، بل عن الإتقان وإبراء الذمة.

وتابع فضيلته أن ما نحتفي به اليوم هو نجاح مؤسسة بأكملها، نجاح فكر يقدس العلم، ومنهج يعلي من شأن العدل، ورسالة ترى أن الإنسان هو أعظم ثروة تملكها الأمم، وأن العلم الصحيح هو أقوى حصن في مواجهة الجهل والتطرف والفتن.

كما وجه فضيلته رسالة إلى الطلاب المتفوقين قائلًا: هنيئًا لكم بما أنعم الله عليكم من فضل وتوفيق، فاحمدوا الله على نعمته، وازدادوا تواضعًا، فإن أعظم الناس علمًا هم أشدهم خشية لله، قال سبحانه: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾، واعلموا أن وطنكم وأمتكم ينتظران منكم عملًا ينفع، وعلمًا يصلح، وخلقًا يرفع، وإلى من لم يوفقوا هذا العام، نقول بكل صدق ومحبة: لا تيأسوا من روح الله، ولا تجعلوا من تعثر اليوم نهاية للأمل، فرب إخفاق يكون سببًا في نجاح أعظم، ورب تأخير يحمل في طياته خيرًا كثيرًا، والله سبحانه يقول: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم﴾؛ فجددوا العزم، وأحسنوا التوكل على الله، وخذوا بأسباب النجاح، فإن المجتهد لا يضيع سعيه عند الله.

وسلط فضيلته الضوء على الجهود التي بذلت لنجاح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وهي كالتالي:

أولا: القسم الأدبي: حضر امتحانات الدور الأول من هذا العام (59614) طالبًا وطالبة، نجح منهم (27319) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (45.83%).

ثانيًا: القسم العلمي: حضر امتحانات الدور الأول هذا العام (67724) طالبًا وطالبة، نجح منهم (41672) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (61.53%).
وبلغت النسبة العامة للنجاح (54.18%).

ثالثًا: عدد المصححين للمواد الثقافية (8945) مصححًا، وعدد المصححين للمواد الشرعية والعربية (10801) مصححًا.

رابعًا: بلغ عدد اللجان الرئيسة هذا العام (581) لجنة، بإجمالي عدد مراقبين (22659) مراقبًا، و(608) متابع من المشيخة والقطاع.

خامسا: تم التصحيح من خلال 16 مركز تصحيح، كل مركز مقسم إلى 3 مراكز.

سادسًا: تمت أعمال التصحيح على 3 مراحل، لجنة أصلية ثم لجنة مراجعة ثم اللجنة القانونية.

سابعًا: تبدأ الطعون اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28/7 وتستمر حتى 11/8.
يتم تقديم الطعن في الإدارة التعليمية بإجمالي (205) إدارة تعليمية، ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا ويتم الدفع عن طريق فوري.

ويتم تشكيل لجنة عليا للتظلمات، خلال 60 يومًا من نتيجة الطعن، ويمكن التظلم حتى في المواد الشفوية.

الطعن هذا العام لأول مرة مراجعة الدرجات والأجزاء غير المصححة والتجميع.

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