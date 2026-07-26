بعد تخطيه 6000.. تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب وعيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر اهتمامًا واسعًا من المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، حيث سجل المعدن الأصفر تراجعًا في السوق خلال تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026، بعدما فقد الجرام نحو 25 جنيهًا مقارنة بتعاملات الصباح، ليتراجع من أعلى مستوى بلغه عند 6010 جنيهات إلى 5985 جنيهًا لعيار 21، وسط استمرار تأثر الأسعار بتحركات الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية.



ويأتي تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد أسبوع شهد تقلبات قوية في الأسواق، رغم تحقيق الذهب مكاسب أسبوعية بلغت نحو 3%، مدعومًا بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري واستمرار التوترات الجيوسياسية التي انعكست على حركة الأسواق.



سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 26 يوليو 2026

سجل سعر الذهب اليوم في مصر انخفاضًا طفيفًا مع بداية تعاملات الأحد، بالتزامن مع إغلاق التداولات في البورصات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 6840 جنيهًا .

. سعر جرام الذهب عيار 21: 5985 جنيهًا .

. سعر جرام الذهب عيار 18: 5130 جنيهًا .

. سعر جرام الذهب عيار 14: 3990 جنيهًا.

ويظل سعر الذهب اليوم في مصر مرهونًا بالتغيرات التي يشهدها السوق العالمي، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار داخل السوق.

عيار 21 يتراجع بعد تجاوز 6000 جنيه

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا بعدما كان جرام الذهب عيار 21 قد تخطى حاجز 6000 جنيه ليسجل 6010 جنيهات خلال تعاملات الصباح، قبل أن يفقد نحو 25 جنيهًا ويغلق عند مستوى 5985 جنيهًا.

ورغم هذا الانخفاض، فإن الذهب لا يزال مرتفعًا مقارنة ببداية الأسبوع، إذ افتتح التداولات عند 5805 جنيهات للجرام، قبل أن يحقق مكاسب أسبوعية بلغت 175 جنيهًا، بما يعادل نحو 3%.

كما لا يزال السعر الحالي أقل بنحو 1700 جنيه عن أعلى مستوى تاريخي سجله الذهب خلال شهر مارس الماضي.



سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الذهب اليوم في مصر بالنسبة للجنيه الذهب عيار 21 نحو 47,880 جنيهًا، وهو السعر الخاص بالذهب الخام فقط دون احتساب المصنعية أو الضريبة أو الدمغة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

ويعد الجنيه الذهب من أكثر وسائل الادخار والاستثمار انتشارًا بين المواطنين، نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

أسعار شراء الذهب المستعمل

جاءت أسعار شراء الذهب المستعمل اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 6782 جنيهًا .

. عيار 21: 5935 جنيهًا .

. عيار 18: 5087 جنيهًا .

. عيار 14: 3956 جنيهًا.

وتختلف أسعار شراء الذهب المستعمل من محل صاغة إلى آخر وفقًا لحالة المشغولات الذهبية وسياسات الشراء لدى كل تاجر.

لماذا تراجع سعر الذهب اليوم في مصر؟

يرتبط سعر الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

إغلاق البورصات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تحركات أسعار الذهب عالميًا.

تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

حجم الطلب المحلي على شراء الذهب.

التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وخلال الفترة الأخيرة، تلقى الذهب المحلي دعمًا من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية، وهو ما ساهم في رفع أسعار المعدن الأصفر داخل السوق المصرية.

أداء الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% بعد أسبوعين من التراجع، حيث سجلت الأوقية أعلى مستوى عند 4166 دولارًا، بعدما بدأت تداولات الأسبوع عند 3995 دولارًا، قبل أن تغلق عند 4052 دولارًا.

ورغم هذا الارتفاع الأسبوعي، فإن الذهب العالمي لا يزال منخفضًا بنحو 6.2% منذ بداية العام، بما يعادل حوالي 274 دولارًا للأوقية.

وتراقب الأسواق العالمية عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تشير التوقعات إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026، مع توقعات تتجاوز 80% بإجراء رفع جديد خلال اجتماع سبتمبر، بينما ترجح الأسواق تثبيت الفائدة خلال الاجتماع الأقرب.



قفزة كبيرة في واردات مصر من الذهب

أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع واردات مصر من الذهب خلال النصف الأول من عام 2026 بصورة غير مسبوقة، حيث بلغت 4.05 مليار دولار مقارنة بنحو 249.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 15 ضعفًا.

وأصبح الذهب السلعة الأكثر استيرادًا ضمن الواردات غير البترولية، مستحوذًا على نحو 8.4% من إجمالي الواردات، في ظل زيادة الطلب المحلي سواء بغرض الادخار أو إعادة التصنيع.

ويرى متخصصون أن استمرار الطلب المحلي، إلى جانب ارتباط سعر الذهب اليوم في مصر بحركة السعر العالمي وسعر صرف الدولار، سيظل العامل الأبرز في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

هل يستمر تذبذب أسعار الذهب؟

يتوقع مراقبون استمرار حالة التذبذب في سعر الذهب اليوم في مصر خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات الأسواق العالمية وحركة الدولار محليًا.

وفي الوقت نفسه، يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية، وهو ما يدعم استمرار الإقبال عليه رغم التراجعات المؤقتة التي يشهدها السوق.