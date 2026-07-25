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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 5 جنيهات..سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

بدأت أسعار الذهب في مصر على ارتفاع طفيف مع أول تعاملات مساء اليوم السبت 25-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

سجل سعر جرام الذهب زيادة طفيفة بقيمة 5 جنيهات في المتوسط.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5990 جنيها .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6845 جنيها للشراء و 6788 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6275 جنيها للشراء و 6222 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 5990 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5134 جنيها للشراء و 5091 جنيها للبيع.

تراجع أسعار الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد تجاوز خام برنت 100 دولار

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 47.92 ألف جنيه للشراء و 47.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4077 دولار للشراء و 4076 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم أقل سعر ذهب سعر جرام الذهب سعرأوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر

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