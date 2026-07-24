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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 15 جنيها.. سعر الذهب في أول التعاملات المسائية الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مع أول تعاملات مسائية له اليوم الجمعة 24-7-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب مرة أخرى بقيمة 15 جنيها ليرتفع في يومين 25 جنيها في المتوسط.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5985 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6840 جنيها للشراء و 6782 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  6270 جنيها للشراء و 6217 جنيها للبيع.

الذهب يرتفع مع ترقب جهود التهدئة بين واشنطن وطهران والأسواق تراقب مسار الفائدة

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5985 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا  5130 جنيها للشراء و 5087 جنيها للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.88 ألف جنيه للشراء و 47.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4055 دولار للشراء و 4054 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب

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