محمد صلاح على أعتاب بشكتاش.. والنادي يخطط لإعادة ثنائي ليفربول

بات النجم المصري محمد صلاح قريبًا من خوض تجربة جديدة، بعدما دخل بقوة ضمن اهتمامات نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب انتهاء مشواره مع ليفربول الذي استمر تسعة أعوام حصد خلالها العديد من البطولات والإنجازات.

ووفقًا لتقارير تركية، قدم بشكتاش عرضًا ماليًا كبيرًا يصل إلى 10 ملايين يورو لموسم واحد، في محاولة لإقناع قائد منتخب مصر بالانتقال إلى صفوفه.

بشكتاش يستهدف لمّ شمل صلاح ونونيز

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "Fanatik" التركية أن بشكتاش تقدم بعرض إلى الهلال السعودي لاستعارة المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز لمدة موسم مقابل 4 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي التركي تسعى لحسم الصفقتين خلال الميركاتو الحالي، بما يعيد الثنائي محمد صلاح وداروين نونيز إلى اللعب معًا مجددًا، بعدما سبق أن تزامل اللاعبان بقميص ليفربول.