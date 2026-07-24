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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يخطف الأنظار بصورة استرخاء على البحر قبل تحديات الموسم الجديد

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

شارك النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها مستلقيا داخل مسبح يطل على البحر، في لقطة عكست أجواء الهدوء والاسترخاء خلال عطلته الصيفية. 



وظهر صلاح بإطلالة رياضية، مستعرضا لياقته البدنية المعتادة، بينما لاقت الصورة تفاعلا واسعا من الجماهير، التي أشادت بالحالة البدنية التي يحافظ عليها النجم المصري.

وكشفت تقارير الصحف التركية عن اقتراب نادي بشكتاش التركي من إنهاء صفقة انتقال محمد صلاح للفريق بعد التوصل لاتفاق مع وكيله بشأن العمولة.

وتراجع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، عن العمولة التي طلبها في الصفقة ووصلت نسبتها إلى 35%، وهو ما عطل الصفقة خلال الأسابيع الماضية.

في الوقت ذاته، توصل النادي التركي لاتفاق نهائي مع محمد صلاح استعدادا لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة منتظرة للجماهير.

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