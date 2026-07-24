بعد حادث حفات جلياد .. إجراءات عاجلة من الاحتلال بحق الضفة الغربية

أصدر كلا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بيانا مشترك عقب الحادث الذي وقع قرب مستوطنة حفات جلياد .

وقال البيان المشترك : أوعزنا إلى الجيش الإسرائيلي، عقب مشاورات مع أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) ورؤساء الأجهزة الأمنية، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات في أعقاب العمليات التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفق البيان ؛ فقد شملت الإجراءات هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم قرب قرية تل. وتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في القرى التي تعتبرها إسرائيل بؤرًا للمقتومة المسلحة ، بما في ذلك جمع الأسلحة، وسحب تصاريح العمل، وإجراءات أخرى.



كما طالبت الإجراءات تعزيز القوات في أنحاء الضفة الغربية. والفصل بين محاور الحركة وإقامة حواجز. و تسريع إجراءات تسوية البؤر الاستيطانية الزراعية (المزارع الاستيطانية) وإنشاء بؤر جديدة.

وأكد البيان على ضرورة إتاحة المجال لقوات الأمن للعمل بإجرام وعنف ضد المقاومة المسلحة ، مع الامتناع عن أي أعمال قد تعرقل نشاطها في تصفية المقاومة.