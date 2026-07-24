التموين تتيح تحديث بيانات تظلمات الدعم عبر 500 مكتب بريد بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لتيسير إجراءات تقديم التظلمات الخاصة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

مواعيد تقديم الخدمة

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستُقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، حيث تعمل مكاتب البريد يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا طوال أيام الأسبوع عبر منصة مصر الرقمية.

استكمال إجراءات التظلم

وأكدت الوزارة أن المواطن، بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا، لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات.

تجهيز مكاتب البريد

ومن جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جاهزية 500 مكتب بريد لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى تدريب العاملين على آليات تقديم الخدمة وإنجاز إجراءات تحديث البيانات بكفاءة وسهولة.

لجنة يومية لفحص التظلمات

وأشارت وزارة التموين إلى تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لفحص جميع التظلمات والبت فيها بسرعة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، مع إخطار المواطنين بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف المحمول المسجل.

نسبة التظلمات

وأوضحت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن ذلك يعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة منظومة الدعم، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته حال تقديم ما يثبت استحقاقه.

وأكدت وزارة التموين أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على عاتق مقدم الطلب، مشددة على أن جميع التظلمات يتم فحصها بكل شفافية وحيادية، استنادًا إلى قواعد البيانات الرسمية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.