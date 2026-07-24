ضربة جديدة للسوق السوداء في الغربية.. ضبط 445 أسطوانة بوتاجاز مدعمة و2,160 لتر سولار خلال حملات مكثفة

واصلت محافظة الغربية توجيه ضرباتها الحاسمة للسوق السوداء، حيث تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية المكثفة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 445 أسطوانة بوتاجاز مدعمة و2,160 لترًا من السولار، إلى جانب تحرير 14 محضرًا تموينيًا بحق المخالفين، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على تداول المواد البترولية ومنع أي محاولة للتلاعب بالدعم.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية يومية تستهدف بؤر الاتجار غير المشروع بالمواد المدعمة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح باستغلال احتياجات المواطنين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الدعم الموجه لهم. وقال: “لا مكان لمحتكر أو متلاعب داخل الغربية، وأي محاولة لتسريب الدعم أو الاتجار به خارج الإطار القانوني ستواجه بإجراءات رادعة وحاسمة.”

حملات تموينية متنوعة

وكشفت الحملات عن ضبط سيارة محملة بـ350 أسطوانة بوتاجاز منزلية أثناء بيعها بأعلى من السعر الرسمي، كما تم ضبط سيارة أخرى محملة بـ95 أسطوانة بوتاجاز تجاري مدعمة دون مستندات تثبت مصدرها، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر لمستودعات بوتاجاز ومحطات وقود خالفت الضوابط المنظمة، من بينها واقعة تجميع 2,160 لترًا من السولار بالمخالفة للقانون، إلى جانب مخالفات تتعلق بالإعلان عن الأسعار وأدوات القياس القانونية.

ردع مخالفين

واختتم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات ستتواصل بكثافة في جميع أنحاء المحافظة دون استثناء، بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتطبيق القانون بكل حسم على كل من يثبت تورطه في الإضرار بحقوق المواطنين.