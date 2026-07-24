ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24-7-2026

ارتفع سعر الجنيه الذهب و سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يوليو 2026 بشكل طفيف، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب محدودة في مختلف الأعيرة، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمقبلين على الشراء لتحركات السوق.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بآخر تحديث، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 50 جنيهًا، في ظل صعود الأوقية عالميًا إلى أكثر من 4046 دولارًا.

سعر الذهب اليوم الجمعة 24-7-2026 في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6825 جنيهًا للبيع و6765 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5970 جنيهًا للبيع و5920 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5115 جنيهًا للبيع و5075 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى 3980 جنيهًا للبيع و3945 جنيهًا للشراء.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب 47760 جنيهًا للبيع و47360 جنيهًا للشراء.

وسجلت أوقية الذهب في السوق المحلية 212215 جنيهًا للبيع و210435 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية نحو 4046.45 دولار.

كما ارتفع دولار الصاغة إلى 52.44 جنيه، مقابل 51.35 جنيه للدولار في البنوك.

قيمة الزيادة في أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا في جميع الأعيرة، وجاءت الزيادات كالتالي:

ارتفع سعر الذهب عيار 24 بمقدار 5 جنيهات.

زاد سعر الذهب عيار 21 بمقدار 5 جنيهات.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 بمقدار 5 جنيهات.

صعد سعر الذهب عيار 14 بمقدار 5 جنيهات.

ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 50 جنيهًا.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن أسعار المعدن الأصفر عالميًا، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

جاء ارتفاع سعر الذهب في مصر بالتزامن مع صعود الأوقية في البورصة العالمية إلى 4046.45 دولار، وهو ما دعم الأسعار المحلية، خاصة مع استمرار ارتباط تسعير الذهب في مصر بحركة الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار.

ويرى متعاملون في سوق الصاغة أن حركة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تظل مرهونة بأداء الأوقية عالميًا، إلى جانب حجم الطلب المحلي، وهو ما يجعل الأسعار قابلة للتغير بشكل مستمر على مدار جلسات التداول.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية واتجاهات السياسة النقدية، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، ما قد يدفع الأسعار لمواصلة الصعود أو العودة للتراجع وفقًا لتطورات الأسواق.