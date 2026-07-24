سابت البيت وراحت لصاحبتها .. ضبط المتهم بالتعدي على زوجته بسلاح أبيض بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بالدقهلية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت سلسيل بحدوث مشاجرة بين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل "مصابة بجروح متفرقة" ، وزوجها .. مقيمان بدائرة المركز ) .. لخلافات عائلية بينهما فقامت بترك مسكنهما والإقامة بصحبة إحدى صديقاتها بذات الدائرة حيث توجه لها زوجها وقام بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابتها المنوه عنها .



أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وإتهمها بتعديها عليه بالسب وتركها لمسكن الزوجية دون علمه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





