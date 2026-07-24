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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

العقبة الأخيرة أمام انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش | كواليس الاجتماع الحاسم مع وكيله لحسم مصير الصفقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

دخلت مفاوضات انتقال النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إلى نادي بشكتاش التركي، مرحلة حاسمة قد تحدد مستقبل الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعدما كشفت تقارير صحفية تركية عن تحركات مكثفة من جانب إدارة النادي لإنهاء واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية. ويترقب عشاق كرة القدم، في مصر وتركيا، مما ستسفر عنه المفاوضات النهائية، خاصة في ظل رغبة بشكتاش في حسم الملف سريعًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

اجتماع حاسم بين بشكتاش ووكيل محمد صلاح

بحسب ما أوردته صحيفة "فاناتيك" التركية، فقد حددت إدارة بشكتاش صباح غد موعدًا لعقد اجتماع مهم مع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النقاط المالية العالقة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتؤكد التقارير أن الاجتماع يمثل نقطة فاصلة في مسار المفاوضات، بعدما شهدت الأيام الماضية تقدمًا ملحوظًا بين جميع الأطراف، وهو ما عزز من فرص انتقال قائد المنتخب المصري إلى الدوري التركي.

اتفاق كامل مع اللاعب والعقبة في العمولة

وأوضحت الصحيفة أن إدارة بشكتاش نجحت بالفعل في التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح بشأن جميع البنود الشخصية، حيث وافق اللاعب على توقيع عقد يمتد لمدة موسمين، مقابل راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو.

إلا أن العقبة الرئيسية التي لا تزال تؤخر إتمام الصفقة تتمثل في قيمة العمولة التي يطالب بها وكيل اللاعب، والتي تصل إلى نحو 6 ملايين يورو، وهو رقم تعتبره إدارة النادي مرتفعًا مقارنة بالاتفاقات المالية التي تم التوصل إليها منذ بداية المفاوضات.

إدارة بشكتاش ترفض زيادة التكلفة

وتتمسك إدارة بشكتاش بموقفها الرافض لتحمل أعباء مالية إضافية، مؤكدة التزامها بالميزانية التي وضعتها لإتمام الصفقة، في إطار سياسة النادي الهادفة إلى تحقيق التوازن المالي دون تجاوز السقف المحدد للإنفاق.

وترى الإدارة التركية أن الاجتماع المرتقب مع وكيل محمد صلاح قد يمثل الفرصة الأخيرة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، بما يسمح بإغلاق الملف قبل استكمال التحضيرات الرسمية للموسم الجديد.
 

رغبة في الإعلان الرسمي قبل انطلاق الموسم

وفي الوقت الذي يواصل فيه الفريق استعداداته لخوض مواجهاته المقبلة، وعلى رأسها لقاء ميتيلاند، تعمل إدارة بشكتاش على إنهاء ملف محمد صلاح في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من الإعلان عن الصفقة رسميًا إذا نجحت المفاوضات الأخيرة في إزالة العقبات المتبقية.

ويعوّل النادي التركي على القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها النجم المصري، إلى جانب تأثيره التسويقي والجماهيري، باعتباره أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.

محمد صلاح.. هدف بارز في سوق الانتقالات

ويظل محمد صلاح أحد أكثر الأسماء إثارة في سوق الانتقالات الصيفية، بعد إسدال الستار على رحلته مع ليفربول، والتي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب المحلية والقارية، إلى جانب أرقام فردية مميزة جعلته من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

وخلال موسمه الأخير مع "الريدز"، شارك صلاح في 41 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى، ليؤكد استمراره في تقديم مستويات قوية رغم خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية، وهو ما جعله محل اهتمام أكثر من نادٍ يسعى للاستفادة من إمكاناته وخبراته.
 

كلمة الفصل خلال ساعات

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والتركية إلى الاجتماع المرتقب بين إدارة بشكتاش ورامي عباس، الذي قد يحمل كلمة الحسم في واحدة من أكثر صفقات الصيف إثارة. فإما أن تنجح الأطراف في تجاوز الخلاف المالي الأخير ويفتح الطريق أمام الإعلان الرسمي عن انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي، أو تستمر المفاوضات لفترة أطول إذا تمسك كل طرف بموقفه، لتبقى وجهة قائد منتخب مصر المقبلة حديث الشارع الرياضي حتى إشعار آخر.

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