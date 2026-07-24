أزمة إدارية في بشكتاش بسبب محمد صلاح.. ومسؤول بالنادي ينفي استقالته

كشفت صحيفة «صباح» التركية عن تطورات جديدة داخل نادي بشكتاش، بعدما ارتبط اسم النجم المصري محمد صلاح بأزمة إدارية داخل النادي، عقب إنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، وسط جدل حول حقيقة رحيله من منصبه.

وأعلن نادي بشكتاش في بيان رسمي إنهاء عضوية فيصل أحمد تشاغلار في مجلس إدارة النادي والشركة التابعة له، دون الكشف عن أسباب القرار أو تحديد المسؤول الذي سيخلفه.

وربطت وسائل إعلام تركية بين القرار والجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن اهتمام بشكتاش بالتعاقد مع محمد صلاح، خاصة بعدما نشر تشاغلار صورة للنجم المصري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بعبارة «قادم قريبًا» ووسم يحمل اسم اللاعب.

وأثارت هذه المنشورات تفاعلًا واسعًا، وسط تقارير أشارت إلى أن بعض مسؤولي بشكتاش اعتبروا أن ما حدث أثر سلبًا على سير المفاوضات، بعدما استغل وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، الضجة الإعلامية لرفع مطالبه المالية المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك قيمة العمولة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب داخل مجلس الإدارة.

من جانبه، نفى تشاغلار تقديم استقالته من منصبه، مؤكدًا أنه لم يتقدم باستقالة مكتوبة أو شفهية، مشيرًا إلى أنه فوجئ بإبلاغ منصة الإفصاح العام التركية «KAP» بالقرار دون علمه أو موافقته، ومعلنًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار التكهنات حول مستقبل محمد صلاح، في ظل ارتباط اسمه بإمكانية الانتقال إلى بشكتاش، دون وجود إعلان رسمي حتى الآن من النادي التركي أو ممثلي اللاعب بشأن التوصل إلى اتفاق أو بدء مفاوضات رسمية.