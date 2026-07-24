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بدلا من التمرير لساعات.. تطبيق جديد يوقف الإدمان الرقمي ويساعدك على تطوير نفسك
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدلا من التمرير لساعات.. تطبيق جديد يوقف الإدمان الرقمي ويساعدك على تطوير نفسك

MeBeMe
MeBeMe
شيماء عبد المنعم

أطلق تطبيق جديد يحمل اسم MeBeMe يهدف إلى مساعدة المستخدمين على التخلص من عادة التصفح اللانهائي لمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تشجيعهم على تبني عادات يومية تتوافق مع الشخصية التي يسعون لأن يكونوا عليها، بدلا من منعهم من استخدام هواتفهم.

تطبيق جديد يساعد المستخدمين على كسر دوامة التصفح وبناء عادات إيجابية

وينضم التطبيق إلى موجة متنامية من الأدوات المصممة للحد من الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يتميز بنهج مختلف، إذ لا يحجب التطبيقات المشتتة، بل يدفع المستخدمين إلى تنفيذ مهام بسيطة تعزز أنشطتهم الواقعية.

ويبدأ المستخدم باختيار هوية أو شخصية يرغب في تجسيدها، مثل "متعلم مدى الحياة"، ليقوم التطبيق بعد ذلك بإرسال إشعارات دورية تتضمن مهام قصيرة مرتبطة بهذه الهوية. 

فعلى سبيل المثال، قد يقترح مشاهدة مقطع فيديو تعليمي لمدة سبع دقائق، بينما قد يتلقى من يختار هوية "قارئ الأدب الكلاسيكي" مهمة تتمثل في حضور ناد للكتاب أو محاضرة ثقافية.

MeBeMe

ويضم التطبيق أكثر من 75 هوية موزعة على عدة فئات، ففي قسم "العقل" تتوفر خيارات مثل عالم رياضيات، وعالم، ومؤرخ، ولاعب شطرنج، بينما تشمل فئة "الجسد" هويات مثل الرياضي، والراقص، وراكب الدراجات، والعداء. 

كما يوفر التطبيق فئات أخرى تركز على العلاقات الاجتماعية والهوايات المنزلية، مثل الطهي والبستنة.

ويتيح MeBeMe للمستخدمين اختيار أكثر من هوية في الوقت نفسه، بما يساعدهم على بناء عادات إيجابية في مجالات متعددة من حياتهم، مع إمكانية تحديد عدد مرات تلقي الإشعارات، سواء بشكل يومي أو على فترات متباعدة.

MeBeMe

ويتضمن التطبيق أيضا ميزة تحمل اسم "Break Your Scroll"، تعتمد على المساعد الصوتي Siri لقراءة الرسائل والمهام بصوت مرتفع، بهدف جذب انتباه المستخدم وإبعاده عن التصفح المستمر.

ويؤكد المطور أن الخصوصية تعد من أبرز مزايا التطبيق، إذ لا يتطلب إنشاء حساب، ويخزن جميع بيانات المستخدم محليا على الجهاز، مع إمكانية تعطيل مشاركة بيانات الاستخدام المجهولة.

ويتوفر MeBeMe حاليا مجانا لأجهزة آيفون العاملة بنظام iOS، فيما يجري العمل على إطلاق نسخة لنظام أندرويد قريبا، دون إعلانات أو اشتراكات مدفوعة.

تطبيق جديد MeBeMe الإدمان الرقمي

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