التعليم تحذر الطلاب من مدعي القدرة على التلاعب بنتائج الثانوية العامة

جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرها لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من التعامل مع الصفحات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعي قدرتها على رفع درجات الطلاب أو التلاعب بنتائج الامتحانات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

الوزارة: لا يمكن التلاعب بالنتيجة

جاء تحذير الوزارة بعد تسليط برنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، الضوء على انتشار صفحات تستغل حالة الترقب التي يعيشها الطلاب وأسرهم قبل إعلان النتيجة، عبر نشر إعلانات مضللة تزعم امتلاكها علاقات داخل الكنترولات أو قدرتها على تعديل الدرجات.

وأكدت الوزارة أن جميع أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات تتم داخل منظومة إلكترونية مؤمنة تخضع لرقابة دقيقة، ولا يمكن لأي شخص من خارج المنظومة التدخل فيها أو التلاعب بنتائج الطلاب بأي صورة، مشددة على أن منظومة الامتحانات والكنترولات مؤمنة بالكامل وفق إجراءات صارمة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تحذير من عمليات النصب

وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات بشأن إمكانية زيادة الدرجات أو تعديل النتيجة مقابل مبالغ مالية ليس سوى محاولات للنصب والاحتيال تستهدف استغلال أولياء الأمور، خاصة مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

ودعت أولياء الأمور إلى عدم التعامل مع تلك الصفحات، وعدم إرسال أي بيانات شخصية أو تحويل أموال لأي جهة تدعي قدرتها على تغيير النتيجة، مؤكدة أن إعلان النتائج سيتم عبر القنوات الرسمية فقط فور اعتمادها.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أي شخص يروج لمثل هذه الادعاءات يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرار متابعة ورصد الصفحات الوهمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين عليها.

تتكرر مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة محاولات النصب عبر صفحات وحسابات وهمية تستغل قلق الطلاب وأولياء الأمور، بادعاءات تتعلق بإمكانية تعديل الدرجات أو التأثير على النتائج، وهو ما تؤكد وزارة التربية والتعليم بشكل متكرر استحالته في ظل تطبيق منظومة إلكترونية مؤمنة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات.