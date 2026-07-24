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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صراع على توقيع محمد صلاح.. عرض أمريكي مفاجئ..والرقم 11 يكشف كواليس الصفقة

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

دخلت مفاوضات انتقال الفرعون المصري محمد صلاح مرحلة أكثر إثارة، بعدما وجد نادي بشكتاش التركي نفسه أمام سباق مع الزمن لحسم واحدة من أكبر الصفقات في تاريخه، في ظل دخول منافس جديد قلب موازين المفاوضات وأثار قلق إدارة النادي التركي.

وبينما كانت المباحثات مع قائد المنتخب المصري تتقدم بخطوات متسارعة، كشفت تقارير إعلامية عن عرض أمريكي ضخم قد يغير وجهة صلاح، ويهدد خطط بشكتاش قبل الوصول إلى خط النهاية.

عرض أمريكي يربك الحسابات

بحسب تقارير إعلامية، تلقى محمد صلاح عرضًا رسميًا من نادي سبورتينغ كانساس سيتي الأمريكي، الذي يسعى لإقناع نجم ليفربول السابق بخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن العرض يتضمن عقدا يمتد لعامين، في صفقة تأمل إدارة النادي الأمريكي أن تصبح واحدة من أبرز التعاقدات في تاريخ المسابقة، مستفيدة من القيمة الفنية والتسويقية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب المصري.

ويضع هذا التطور إدارة بشكتاش تحت ضغط كبير، خشية خسارة الصفقة في اللحظات الأخيرة لصالح المنافس الأمريكي.

بشكتاش يسرع المفاوضات

في المقابل، يواصل بشكتاش تحركاته المكثفة لإنهاء الاتفاق مع صلاح قبل دخول أندية أخرى على خط المفاوضات، وسط أنباء عن عقد اجتماع جديد بين الطرفين لمناقشة التفاصيل النهائية للعقد.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، مع وجود اتفاق مبدئي على عقد يمتد لموسم واحد، يتضمن خيار التمديد لعام إضافي، مقابل راتب سنوي يقترب من 10 ملايين يورو، إلى جانب حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.

الرقم 11 إشارة جديدة تقرّب الصفقة

وفي خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل تركيا، كشف الصحفي التركي دوغان غوندوغدو أن لاعب بشكتاش قاسم واتارا قرر التخلي عن القميص رقم 11 والانتقال إلى الرقم 20.

ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي، فسرت وسائل إعلام تركية هذه الخطوة على أنها تمهيد لمنح القميص المفضل لمحمد صلاح حال إتمام انتقاله، خاصة أن الرقم 11 ارتبط بأبرز محطات اللاعب في مسيرته الكروية، وأصبح جزءًا من هويته داخل الملاعب.

اهتمام يتجاوز حدود النادي

ولم تقتصر أصداء الصفقة على الأوساط الرياضية، إذ تحدثت تقارير عن متابعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتطورات المفاوضات، بالنظر إلى التأثير المتوقع لانضمام لاعب بحجم محمد صلاح إلى الدوري التركي، سواء من الناحية الرياضية أو الجماهيرية والتسويقية.

مستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات

ورغم التقدم الملحوظ في المفاوضات مع بشكتاش، فإن مستقبل محمد صلاح لا يزال مفتوحًا على أكثر من سيناريو، في ظل ارتباط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية، من بينها روما وفيورنتينا، إلى جانب أندية تركية أخرى مثل غلطة سراي وفنربخشة، فضلاً عن استمرار الاهتمام من أندية الدوري السعودي.

وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن وجهة صلاح المقبلة، لتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد النادي الذي سينجح في الظفر بتوقيع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال العقد الأخير.

أين يمكن متابعة بشكتاش؟

في حال إتمام الصفقة، سيكون عشاق محمد صلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قادرين على متابعة مباريات بشكتاش عبر شبكة بي إن سبورتس، صاحبة حقوق بث الدوري التركي.

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