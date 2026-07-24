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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم "النار التي بداخلك" يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

فيلم النار التي بداخلك
فيلم النار التي بداخلك
محمد نبيل

يشارك الفيلم الإيطالي "The Fire Within You" (النار التي بداخلك) للمخرج إدواردو دي أنجيليس، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الثالثة والثمانين.

تدور أحداث القصة عندما غادر أنطونيو مدينة نابولي منذ سنوات طويلة ليبني مسيرة مهنية ناجحة وأسرة خاصة به في ميلانو. وها هي والدته أنجيلا تنضم إليه لقضاء عيد الميلاد. أنجيلا امرأة تتسم بالمبالغة في كل شيء، جذابة رغم تجذرها العميق في الماضي، وشرسة في مواجهاتها. ويبدو أنها عازمة على البقاء.

وتتحول عشية عيد الميلاد إلى ساحة معركة عاطفية، تجمع بين السخرية والقسوة، تعيد إلى السطح توترات قديمة وسوء تفاهم عميق.
 

وبين دجاجة عنيدة ترفض الانتهاء في القدر، وابنة قد تحضر أو لا تحضر، وضيف شرف غير متوقع، تتحول السهرة إلى مواجهة درامية بين الأم وابنها، تعيد تعريف العلاقة بينهما إلى الأبد – لتثبت أن حبهما نار تشتعل من الداخل، لا يطفئها الزمن ولا المسافة.
 

الفيلم من إخراج إدواردو دي أنجيليس، وإنتاج: Picomedia بالتعاون مع Rai Cinema، وهو من بطولة فانيسا سكاليرا، لينو موسيلا، إيلينا رادونيتش، إيفانا لوتيتو، توماسو رانيو.
 

مهرجان البندقية السينمائي الدولي مهرجان البندقية السينمائي مهرجان البندقية مهرجان فينيسيا

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