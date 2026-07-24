في أعقاب حادث حفات جلعاد.. اجتماع عاجل لـ نتنياهو مع وزير دفاعه ورئيس الأركان

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماع بعد قليل مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير لبحث الرد على العملية القاتلة في حفات جلعاد.

وقال نتنياهو في تصريحات له: سنتحرك بحزم ضد عناصر المقاومة ومن يقف وراءهم ولن نسمح للمقاومة في الضفة الغربية بالعودة إلى الظهور.

ومن جانبه ؛ دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إلى ضرورة معاملة مدن وقرى المقاومة في الضفة الغربية كما عوملت بيت حانون في غزة.

وقال بن غفير: سأطالب بإصدار أوامر للجيش بتدمير منازل الإرهابيين وأنصارهم.

فيما أشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لجأ إلى المروحيات لإجلاء المصابين في حادث إطلاق النار قرب حفات جلعاد.

ومن جانبها ؛ ذكرت مستشفى إيخيلوف في تل أبيب أن طواقمها تحاول جاهدة إنقاذ حياة أحد الجرحى بعدما صنفت إصابته بالحرجة.