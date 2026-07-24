مقتل وإصابة 5 جنود في حادث تحطم مروحية عسكرية بالتشيك

لقيت جندية واحدة حتفها فيما أصيب أربعة آخرون إثر تحطم مروحية تابعة للجيش التشيكي أثناء هبوطها في قاعدة المروحيات الـ22 التابعة للقوات الجوية في مدينة "ناميشت ناد أوسلافو".

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية ، اليوم أن الحادث وقع عندما كانت المروحية وهي من طراز "يو اتش-1 واي فينوم" عائدة من رحلة تدريب روتينية ، حيث سقطت من ارتفاع 50 مترا أثناء اقترابها من الأرض.. مشيرا إلى أن الجيش التشيكي أوقف جميع المروحيات من طراز "فينوم" و"فايبر" في انتظار إجراء تحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

من جانبه، أعرب الرئيس التشيكي بيتر بيفل عن تعازيه لعائلة القتيلة، وعن ثقته في قدرة الجيش على إجراء تحقيق شامل في الحادث.