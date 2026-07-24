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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 32 محافظة

الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 32 محافظة
الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 32 محافظة
أ ش أ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم /الجمعة/ إلى مستويات خطيرة في المناطق الواقعة وسط وغرب البلاد.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية في هذه المناطق.

كما حذرت هيئة الأرصاد من ضربات الشمس في 32 محافظة من أصل 47 في البلاد، وذلك في المناطق الممتدة من منطقة "كانتو" إلى محافظة "أوكيناوا".. ونصحت المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية استمرار ارتفاع درجات الحرارة مستويات خطيرة

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