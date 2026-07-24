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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: موهبة هيثم حسن تشجع مزدوجي الجنسية على تمثيل منتخب مصر

هيثم حسن
هيثم حسن
ميرنا محمود

أشاد المهندس فرج عامر بالمستوى الذي قدمه هيثم حسن مع منتخب مصر، مؤكدا أن اللاعب نجح في تغيير الانطباع الأول عنه، بعدما أثبت إمكانياته الكبيرة خلال مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس العالم.

وقال فرج عامر عبر فيسبوك إنه فوجئ في البداية بانضمام هيثم حسن إلى منتخب مصر، خاصة بعدما علم أنه كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلا أن أداء اللاعب داخل الملعب غير وجهة نظره تماما، وجعله يقتنع بأنه يمتلك قدرات فنية كبيرة ويعد إضافة حقيقية للمنتخب الوطني.

وأضاف أن تألق هيثم حسن يؤكد أن الحظ قد يلعب دورا مهما في مسيرة لاعبي كرة القدم، مشيرًا إلى أن ظهور موهبته بهذا الشكل على الساحة الدولية سيفتح الباب أمام العديد من اللاعبين المصريين مزدوجي الجنسية لخوض تجربة تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

واختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على أن تجربة هيثم حسن لن تتكرر بنفس الصورة مع جميع اللاعبين، موضحا أن هناك من يمتلك إمكانيات قد تكون أفضل، بينما يوجد آخرون قد لا ينجحون في تقديم الإضافة المطلوبة، وهو ما يجعل تقييم كل لاعب يعتمد على مستواه داخل الملعب وليس على مكان لعبه فقط.

منتخب مصر اداء هيثم حسن فرج عامر تصريحات فرج عامر

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