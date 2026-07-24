محمد علي رزق: هيثم حسن مستقبل منتخب مصر.. وزيكو دليل على أن الاجتهاد لا يضيع

أكد الفنان محمد علي رزق أن هيثم حسن يعد من أبرز المواهب الواعدة في منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة قوية للمنتخب لسنوات طويلة بفضل إمكانياته الفنية.

وقال خلال لقاء له لبرنامج “بعد الماتش”، عبر فضائية “صدى البلد” أن مصطفى زيكو يمثل نموذجًا حقيقيًا للاعب المجتهد، مؤكدًا أن الاجتهاد والإصرار لا يضيعان أبدًا، وأن النجاح يأتي نتيجة العمل المتواصل.

هزيمة الفراعنة كانت مؤلمة

وتحدث محمد علي رزق، عن مشاعره تجاه مشوار منتخب مصر، مؤكدًا أن هزيمة الفراعنة كانت مؤلمة بالنسبة له، قائلاً: "دمي اتحرق بسبب هزيمة منتخب مصر لكن في النهاية ما تحقق لم يكن في الأحلام".