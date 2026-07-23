حالة الطقس غداً الجمعة.. هل تستمر الموجة الحارة الأسبوع المقبل؟

مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد اليوم، يترقب الجميع موعد انكسار الموجة الحارة و الرطوبة العالية، حيث نشهد اليوم الخميس ذروة الموجة الحارة والتي من المتوقع أن تخدأ خلال الأيام المقبلة لتكون أقل حدة مما نشهده حالياً.

ويهتم المواطنون بمتابعة حالة الطقس اليوم وغداً، فهل سيشهد الطقس غدا الجمعة استمرار الموجة الحارة أم نشعر بتحسن نسبي في الأجواء؟.

ارتفاع درجات الحرارة





اليوم ذروة الموجة الحارة

أكدت منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة منذ بداية الموجة الحالية، نتيجة تأثرها بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن درجات الحرارة ترتفع بنحو 5 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 43 درجة مئوية في الظل.

ارتفاع درجات الحرارة

تحذيرات من أشعة الشمس والرطوبة

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تميل الأجواء إلى الحرارة، مع نشاط محدود للرياح لا يحقق تأثيرًا كبيرًا في خفض الإحساس بدرجات الحرارة.



موعد انكسار الموجة الحارة

أما عن موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس نسبياً ، فمن المتوقع ان هذه الموجة ستبدأ في الانكسار اعتباراً من يوم الجمعة، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يتراوح بين درجة واحدة وثلاث درجات مئوية ويستمر لعدة أيام، مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع نسب الرطوبة.



حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء

كما حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الأجواء شديدة الحرارة بداية من غد، الجمعة، وحتى الثلاثاء 28 يوليو، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية أعلى من درجات الحرارة المسجلة في الظل.

وأضافت أن العظمى المتوقعة خلال الأيام المقبلة تتراوح بين:

38 و39 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

33 و36 درجة على السواحل الشمالية.

40 و43 درجة على محافظات جنوب البلاد.

كما تستمر فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، إلى جانب نشاط الرياح على فترات متقطعة.



ولفتت إلى أنه بداية من الغد ستنخفض درجات الحرارة بفارق 3 درجات، ليعود الطقس إلى طبيعته مع يوم الأحد القادم ونشاط للرياح.

ارتفاع درجات الحرارة

نصائح لمواجهة الموجة الحارة

ينصح خبراء الأرصاد والمختصون باتباع عدد من الإرشادات لتجنب الإجهاد الحراري، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة.

متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أي تحديثات بشأن حالة الطقس.



بدء انخفاض درجات الحرارة غدا

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء انكسار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على البلاد، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا على معظم أنحاء الجمهورية اعتبارًا من غدٍ الجمعة.

تحسن الأجواء الأسبوع المقبل

وأووضح "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن درجات الحرارة ستتراجع بمعدلات تتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مئوية، مشيرًا إلى أن هذا التحسن النسبي في الأجواء من المتوقع أن يستمر لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام، على الأقل حتى منتصف الأسبوع المقبل.