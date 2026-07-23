البطريرك الأنبا إبراهيم يحتفل بعيد الأجداد مع خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية

احتفل اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد الأجداد الذي نظمته خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

وترأس صاحب الغبطة قداس "اليوم العالمي للأجداد وكبار السن"، بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، والأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، ومرشد خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

شارك أيضًا مسؤولو الأسرة المركزية بالإيبارشية وهم: الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخ سعد طلعت، والأخت مريم عطا، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء فرح وعطاء، من مختلف الكنائس.

وفي كلمته، تأمل الأب البطريرك في قيمة حضور الأجداد، وكبار السن كذاكرة حيّة للإيمان، وشهودٍ للمحبة والرجاء، رافعًا الشكر لله، من أجل عطية حياتهم، متمنيًا للأجيال الجديدة نعمة الإصغاء إلى حكمتهم، والسير على مثال إيمانهم.

تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة، حيث تم تقديم بعض الترانيم الروحية، وعرض بعض المواهب الفنية، وتنظيم المسابقات المختلفة، وغيرها من الفقرات الأخرى.