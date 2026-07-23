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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأول من نوعه.. نادي قضاة السويس يبرم بروتوكول تعاون مع النقابة العامة لأطباء الأسنان

الاول من نوعه نادي قضاه السويس يبرم بروتوكول تعاون مع النقابه العامه لاطباء الاسنان
الاول من نوعه نادي قضاه السويس يبرم بروتوكول تعاون مع النقابه العامه لاطباء الاسنان
كتب محمد عبدالله :

في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وترسيخ أواصر التكامل بين الهيئات المهنية والقضائية، شهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نادي قضاة السويس والنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك بحضور قيادات وأعضاء مجلس إدارة الجهتين.

وقد وقع البروتوكول عن نادي قضاة السويس المستشار الجليل سامح عبد الوهاب، رئيس نادي قضاة السويس، فيما وقعه عن النقابة العامة لأطباء الأسنان الأستاذ الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء أسنان مصر.

ويهدف البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج العلمية والثقافية والتدريبية، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في خدمة أعضاء الجهتين وتعزز من دورهما في خدمة المجتمع.

وأكد الطرفان أن هذا البروتوكول يمثل بداية لشراكة استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل وتكامل الخبرات، بما يحقق المصلحة العامة ويعكس المكانة الرفيعة لكل من القضاء المصري ومهنة طب الأسنان.

وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان عن اعتزازهما بهذه الخطوة، مؤكدين عزمهما على تفعيل بنود البروتوكول من خلال خطة عمل مشتركة تتضمن العديد من الأنشطة والبرامج خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المنشودة ويعود بالنفع على أعضاء المؤسستين.

قضاة السويس نادي علاقات

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