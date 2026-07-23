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ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: حصل إصابات من الأكشن.. و«خلي بالك من نفسك» عودتي القوية للسينما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: حصل إصابات من الأكشن.. و«خلي بالك من نفسك» عودتي القوية للسينما

النجمة ياسمين عبد العزيز
النجمة ياسمين عبد العزيز
أوركيد سامي

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن كواليس تصوير فيلم «خلي بالك من نفسك»، مؤكدة أن العمل كان من أصعب التجارب التي خاضتها بسبب مشاهد الأكشن التي تطلبت مجهودًا بدنيًا كبيرًا.

وقالت ياسمين، ردًا على سؤال حول تعرضها لإصابات أثناء التصوير: «أيوه حصلت إصابات، والأكشن كان صعب جدًا، وكنت برجع البيت مزرقة ومنهكة، ومكنتش بقدر أصحى تاني يوم من شدة التعب».

وأضافت أنها رغم الإرهاق والإصابات، استمتعت كثيرًا بتجربة الأكشن، مشيرة إلى أنها كانت مختلفة بالنسبة لها، خاصة بعد فترة غياب عن السينما، مؤكدة أنها ترى أن فيلم «خلي بالك من نفسك» يمثل عودتها القوية إلى شاشة السينما.

وعن تعاونها مع الفنان أحمد السقا، أعربت ياسمين عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة بالعمل معه لأول مرة في السينما، مؤكدة أنها كانت تتمنى هذا التعاون منذ سنوات، وقالت: «أنا مبسوطة جدًا بالشغل مع أحمد السقا، وحاسة إن التعاون بينا اتأخر كتير، وكان المفروض نشتغل مع بعض من زمان بعد مسرحية "كده أوكي"».

ويعد فيلم «خلي بالك من نفسك» من أبرز الأعمال السينمائية المعروضة حاليًا، إذ تدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، من خلال سلسلة من المواقف والمفاجآت التي يواجهها الأبطال، في حبكة مليئة بالإثارة والمواقف الطريفة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ياسمين عبد العزيز، وأحمد السقا، وبيومي فؤاد، ولبلبة، وكريم فهمي، إلى جانب عدد كبير من النجوم، بينما يظهر كل من هدى الإتربي و نوران  ماجد كضيفتي شرف.

الفيلم من تأليف شريف الليثي  ، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة سينرجي.

ويُعرض الفيلم حاليًا في دور العرض السينمائية بمصر و  الوطن  العربي، حيث يحقق نجاحًا ملحوظًا، وسط تفاعل واسع من الجمهور وإشادات بالأداء والأحداث التي تجمع بين الأكشن والكوميديا

النجمة ياسمين عبد العزيز اخبار الفن نجوم الفن

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