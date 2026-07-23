العيش مع الفول يسبب مشاكل للقولون.. خبير تغذية يكشف العادات المضرة للجهاز الهضمي

يعتقد كثيرون أن تناول الخبز مع الفول قد يكون سببًا مباشرًا في الإصابة بالانتفاخ أو تهيج القولون، وهو ما يدفع البعض إلى تجنب هذا المزيج الغذائي الشهير، خاصة على وجبة الإفطار.

لكن خبراء التغذية يؤكدون أن المشكلة لا تكمن في الطعام نفسه، وإنما في طبيعة الجهاز الهضمي لكل شخص والعادات الغذائية اليومية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن تناول الخبز مع البقول، وعلى رأسها الفول، لا يمثل أي ضرر صحي لمعظم الأشخاص، بل يعد من العادات الغذائية المتوارثة منذ آلاف السنين، مؤكدًا أن الجهاز الهضمي مصمم للتعامل مع أنواع متعددة من المغذيات في الوجبة الواحدة بكفاءة.

هل العيش مع الفول يضر القولون؟

قال الدكتور كريم جمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن تناول الخبز مع الفول لا يسبب مشكلات صحية في حد ذاته، موضحًا أن حدوث الانتفاخ أو الغازات بعد تناول بعض الأطعمة لا يحدث لدى الجميع، وإنما يرتبط غالبًا بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي أو الحساسية تجاه بعض المكونات الغذائية.

وأشار إلى أن تشخيص هذه الحالات يجب أن يتم بواسطة طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي، محذرًا من الاعتماد على التشخيص الذاتي أو ربط أي أعراض بنوع معين من الطعام دون استشارة طبية.

عادات يومية تزيد الانتفاخ والحموضة

وأوضح خبير التغذية أن هناك عددًا من السلوكيات الغذائية الخاطئة التي قد تؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي وزيادة أعراض الانتفاخ والحموضة، من بينها تناول الطعام بسرعة، وعدم مضغه جيدًا، بالإضافة إلى تناول وجبات كبيرة أو دسمة قبل النوم مباشرة.

وأكد أن التعرف على الأطعمة التي تسبب الإزعاج يختلف من شخص لآخر، لذلك يُفضل تقليل تناولها تدريجيًا بدلًا من الامتناع عنها نهائيًا، إلا إذا أوصى الطبيب بذلك.

نصائح لدعم صحة الجهاز الهضمي

وشدد الدكتور كريم جمال على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، موصيًا بتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي، لما لها من دور في تعزيز البكتيريا النافعة داخل الأمعاء.

كما نصح بمضغ الطعام جيدًا، وإدخال الخضروات إلى النظام الغذائي بشكل تدريجي، وعدم الإفراط في شرب المياه أثناء تناول الوجبات، حتى لا يؤثر ذلك على عملية الهضم.

احذر المشروبات الغازية مع الطعام

واختتم خبير التغذية حديثه بالتأكيد على أن تناول المشروبات الغازية أثناء الوجبات قد يزيد من الشعور بعسر الهضم والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، مشيرًا إلى أنه يمكن تناولها بين الوجبات فقط إذا لم تكن هناك موانع صحية، مع ضرورة الالتزام بالعادات الغذائية السليمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل أعراض القولون.