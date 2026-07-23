لحماية العمال من الموجة الحارة.. محافظ أسيوط يقرر تعديل مواعيد ورديات النظافة بالمراكز والأحياء

أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قرارًا بتعديل مواعيد تشغيل ورديات عمال النظافة بكافة المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة اليوم الخميس وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد حاليًا.

ونص القرار على وقف الأعمال الميدانية خلال فترة الذروة، والممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة عصراً، لحماية العمال من التعرض المباشر لأشعة الشمس اللاهبة وارتفاع نسب الرطوبة، اتساقًا مع التقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح المحافظ أن القرار يهدف بالأساس إلى حماية صحة وسلامة العاملين، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة العنصر البشري يأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

كما دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر للشمس والإكثار من شرب المياه طوال اليوم للحفاظ على سلامتهم.