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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع المخلفات وكنس الشوارع الرئيسية بمركز الغنايم

حملة مكبرة لرفع المخلفات وكنس الشوارع الرئيسية بمركز الغنايم
حملة مكبرة لرفع المخلفات وكنس الشوارع الرئيسية بمركز الغنايم
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مواصلة تنفيذ حملات النظافة اليومية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة، ورفع المخلفات من الشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، نفذت حملة نظافة مكبرة استهدفت كنس الشوارع الرئيسية ورفع الأتربة والمخلفات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وتيسير الحركة بالشوارع، وذلك من خلال الدفع بالمعدات وفرق العمل التابعة للوحدة المحلية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة جاءت في إطار المتابعة المستمرة لأعمال النظافة اليومية، حيث تم تكثيف أعمال الكنس ورفع المخلفات بالشوارع الرئيسية، مع استمرار المرور الميداني لمتابعة تنفيذ الأعمال والتأكد من إنجازها وفق الخطة الموضوعة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار حملات النظافة بصورة يومية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، مع الاستغلال الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة، بما يساهم في الحفاظ على نظافة الشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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