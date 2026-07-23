انقطاع كهربائي مفاجئ يهز أكبر شبكة في أمريكا ويعطل مركز بيانات ضخم

تسبب انقطاع مفاجئ لكمية هائلة من أحمال مراكز البيانات عن أكبر شبكة كهرباء في الولايات المتحدة، في اضطراب بالجهد الكهربائي امتد أثره من واشنطن إلى شيكاجو، بحسب خبراء وبيانات صادرة عن مشغل الشبكة الكهربائية بي جيه إم.

وكان مركز الحادث في شمال ولاية فيرجينيا، التي تضم أكبر تجمع لمراكز البيانات في العالم وفق ما ذكرته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

وعندما خرج أحد خطوط نقل الكهرباء في المنطقة من الخدمة صباح امس الأربعاء، قامت أنظمة التحكم الخاصة بمراكز البيانات بفصل نفسها عن شبكة الكهرباء والتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية، وفقًا لبيان صادر عن شركة دومينيون إنرجي، مزود الكهرباء في المنطقة.

وذكرت شركة دومينيون إنرجي في بيان: “في غضون دقائق من وقوع الحادث، تمكن فريق تشغيل النظام لدينا من احتواء الوضع وإعادة الشبكة إلى ظروف التشغيل الطبيعية.”

ويبرز الحادث الذي وقع في فيرجينيا سبب دراسة الجهات التنظيمية الفيدرالية والولائية لإجراءات تهدف إلى تحسين إدارة الانخفاضات المفاجئة في الطلب على الكهرباء من جانب مراكز البيانات ومنشآت تعدين العملات المشفرة، والتي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار شبكات الكهرباء.

وقال بوب مارشال، الرئيس التنفيذي لشركة تينج لابس، إن شبكة الشركة، التي تضم 1.4 مليون جهاز استشعار، سجلت مجموعة من اضطرابات الجهد الكهربائي امتدت عبر شرق الولايات المتحدة ووصلت إلى مدينة شيكاجو في منطقة الغرب الأوسط.

وأضاف مارشال أن مشغلي الشبكات وشركات الكهرباء يعالجون عادة مثل هذه الاضطرابات خلال أجزاء من الثانية، إلا أن حادث يوم الأربعاء استغرق نحو 10 دقائق قبل استعادة استقرار الشبكة بالكامل.

وقال: “كان هذا حدثًا ضخمًا.”

وأضاف: “أبلغ عملاؤنا في شمال فيرجينيا عن وميض في الإضاءة وصدور أصوات من أجهزة تكييف الهواء والثلاجات. وقد تعرضت جودة الكهرباء لتأثير كبير.”

وأظهرت بيانات تشغيل شركة بي جيه إم، المشغلة لشبكة الكهرباء التي تخدم 67 مليون شخص في منطقة تمتد من واشنطن إلى شيكاجو، خروج أكثر من 3 جيجاوات من الطلب على الكهرباء من الخدمة، وهو ما يعادل نحو 3% من إجمالي الطلب على الكهرباء في الشبكة وقت وقوع الحادث.

وقالت شركة بي جيه إم إنها رصدت الانخفاض المفاجئ في الطلب على الكهرباء، إلى جانب تغير في تردد الشبكة، وهو المقياس الذي يعكس توازن العرض والطلب على الكهرباء، مؤكدة في الوقت نفسه أن موثوقية الشبكة لم تتأثر بهذا الحادث.